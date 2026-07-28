Холодно и страшно так, что даже зубы стучат

Коротко: чудесная Женя теряет в аварии, виновниками которой стала пьяная «золотая молодежь», мужа и дочку. Купленный родителями мажоров суд сваливает вину на нее. Она получает 14 лет колонии…
Сериал еще до выхода подавали как едва ли не самый главный сериал года, а уж самый ожидаемый — точно. Уже понятно, что он и правда претендует на многое, а для Любови Аксеновой это роль-вызов, и она, сыгравшая так много сексуальных, богатых, гламурных героинь, совершенно великолепно показывает себя как глубокая драматическая актриса.
Ее героиню уже в первых сериях обрекают на столь чудовищные испытания, что лично для меня до сих пор вопрос — а хватит ли сил смотреть сериал дальше.
«Аутсорс» по сравнению с «Холодом» кажется почти водевилем! Запредельно жестокая драма, где тюремные жизнь и быт показаны не просто без прикрас, а со всей пугающей откровенностью, не жалеет ни героиню, ни зрителей. Бесперспективная схватка с системой, во главе которой стоит Фемида с развязанными глазами, ужасает. Но, может, это что-то изменит? Стыжусь своей наивности, но…