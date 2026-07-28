Холодно и страшно так, что даже зубы стучат

«Аутсорс» по сравнению с «Холодом» кажется почти водевилем! Запредельно жестокая драма, где тюремные жизнь и быт показаны не просто без прикрас, а со всей пугающей откровенностью, не жалеет ни героиню, ни зрителей. Бесперспективная схватка с системой, во главе которой стоит Фемида с развязанными глазами, ужасает. Но, может, это что-то изменит? Стыжусь своей наивности, но…