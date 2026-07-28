Концерт группы «Три дня дождя» прошел в Нижнем Новгороде

Группа «Три дня дождя» выступила в Нижнем Новгороде 28 июля. Концерт на сцене «Ракушка» в Александровском саду прошел в рамках фестивале «Summer Sound x билайн» (16+). Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на мероприятии. Концерт под открытым небом был ярким и энергичным. Для фанатов группа «Три дня дождя» исполнила популярные треки «Отпускай», «Демоны», «Повод», «Прощание», «Перезаряжай», «Больше не буду», «Выдыхай», «Я и одиночество», «Вечно молодой» и другие. Солист Глеб Викторов.