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Концерт группы «Три дня дождя» прошел в Нижнем Новгороде

Группа выступила на сцене «Ракушка» 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

Группа «Три дня дождя» выступила в Нижнем Новгороде 28 июля. Концерт на сцене «Ракушка» в Александровском саду прошел в рамках фестивале «Summer Sound x билайн» (16+). Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на мероприятии. Концерт под открытым небом был ярким и энергичным. Для фанатов группа «Три дня дождя» исполнила популярные треки «Отпускай», «Демоны», «Повод», «Прощание», «Перезаряжай», «Больше не буду», «Выдыхай», «Я и одиночество», «Вечно молодой» и другие. Солист Глеб Викторов.

Напомним, уже завтра в рамках летнего фестиваля на сцену «Ракушка» выйдет группа «Uma2rman».