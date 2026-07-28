Пожары во Франции приблизились к исследовательскому ядерному центру

Первый заместитель мэра коммуны Барп близ Бордо, где расположен исследовательский центр, Жак Моретто заявил: «Это центр, которому государство уделяет большое внимание, он работает над ядерным сдерживанием. Там также находится Laser Mégajoule стоимостью в несколько миллиардов евро. Это стратегический объект. Так что это почти преимущество для Барпа и его защиты».