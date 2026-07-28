Пожары во Франции приблизились к исследовательскому ядерному центру

Лесные пожары, охватившие Францию, вспыхнули недалеко от центра ядерных исследований Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии во Франции (CEA Cesta) в департаменте Жиронда на юго-западе страны, передает AFP.
Как пишет французское агентство, в исследовательском центре находится высокотехнологичное оборудование — лазерная установка Laser Mégajoule (LMJ).
Исследователь CEA Cesta и ответственный за коммуникации Комиссариата Филипп Бирссет заявил AFP: «Все под контролем, не беспокойтесь, идет обеспечение безопасности, на данном этапе никакого риска нет».
Первый заместитель мэра коммуны Барп близ Бордо, где расположен исследовательский центр, Жак Моретто заявил: «Это центр, которому государство уделяет большое внимание, он работает над ядерным сдерживанием. Там также находится Laser Mégajoule стоимостью в несколько миллиардов евро. Это стратегический объект. Так что это почти преимущество для Барпа и его защиты».
Le Parisien пишет, что пожары также распространились за 45 км от атомной электростанции «Блайе» в Жиронде. «Французские станции были спроектированы так, чтобы противостоять последствиям экстремальных погодных условий, будь то наводнения, засухи, сильные морозы или аномальная жара», — говорится в заявлении крупнейшей государственной электроэнергетической компании Франции EDF.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил об усилении защиты «чувствительных объектов, расположенных за линией огневого фронта», передает La Croix. Министр уточнил, что вокруг этих объектов мобилизованы дополнительные средства: противопожарные полосы, патрули наблюдения и крупные силы пожарных для предотвращения любого распространения огня.
Мощные лесные пожары во Франции начались во второй половине июля на фоне аномальной жары, накрывшей Европу этим летом. Главным эпицентром стихии стал департамент Жиронда (регион Новая Аквитания) в окрестностях города Бордо, а также соседний департамент Ланды. Кроме того, крупные очаги возгораний зафиксированы на юго-востоке — в департаменте Вар.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами, которые стали самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны.
В тушении пожаров, как отмечает издание L'Indépendant, задействованы более 2,75 тыс. пожарных, около 1,5 тыс. военных, около 1,44 тыс. сотрудников сил внутренней безопасности и почти 20 воздушных судов. Пострадали почти 90 пожарных. Жертв среди населения нет, разрушено 240 домов.
Пожары в Жиронде уничтожили 42 тыс. гектаров леса. По данным премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, с начала года в стране сгорело более 116 тыс. гектаров — это рекорд после 2022 года, когда также фиксировали масштабные пожары в стране. Из-за пожара в Жиронде эвакуировали 220 тыс. человек.
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