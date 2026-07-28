Житель Ростовской области утонул в Черном море во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
В пятницу вечером в службу 112 поступило сообщение о том, что мужчина пошел купаться в шторм и не смог выплыть на берег. На катере МЧС спасатели вышли в море, обследовали акваторию и прибрежные защитные сооружения, но обнаружить пропавшего не смогли.
В субботу сотрудники двух подразделений «Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России» продолжили поиск. В итоге им удалось найти погибшего. Его тело находилось на дне моря, на удалении 130 метров от береговой полосы. Утонувшего привезли на сушу и передали сотрудникам следственных органов.
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