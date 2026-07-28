Премьер-министр Греции поблагодарил Кристофера Нолана за его «Одиссею»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник, 28 июля, поблагодарил британского режиссера Кристофера Нолана за то, что он снял фильм «Одиссея», основанный на одноименном произведении греческого поэта Гомера.
— В понедельник вечером премьер-министр Кириакос Мицотакис провел беседу с многократным лауреатом премий, режиссером фильма «Одиссея» Кристофером Ноланом, — передает телеканал ERT.
Кроме того, политик выразил благодарность режиссеру за его вклад в пробуждение интереса всего мира к Древней Греции и то, что значительная часть съемок фильма проходила на территории страны.
1 июля кинокомпания Universal опубликовала в Сети финальный трейлер фильма «Одиссея». Мировой релиз картины длиной 2 часа 52 минуты состоялся 17 июля.
Ранее Кристофер Нолан подтвердил, что в «Одиссее» роль Елены Троянской исполняет темнокожая актриса Лупита Нионго. Многих поклонников поэмы Гомера возмутил такой кастинг, поскольку, по их словам, в ней Елена Прекрасная была описана как девушка со светлой кожей и золотыми локонами. «Вечерняя Москва» выяснила у главного редактора портала zoom.film Александра Голубчикова, сознательно ли режиссер нарывается на скандал и станет ли его «Одиссея» успешной в прокате.