Премьер-министр Греции поблагодарил Кристофера Нолана за его «Одиссею»

Ранее Кристофер Нолан подтвердил, что в «Одиссее» роль Елены Троянской исполняет темнокожая актриса Лупита Нионго. Многих поклонников поэмы Гомера возмутил такой кастинг, поскольку, по их словам, в ней Елена Прекрасная была описана как девушка со светлой кожей и золотыми локонами. «Вечерняя Москва» выяснила у главного редактора портала zoom.film Александра Голубчикова, сознательно ли режиссер нарывается на скандал и станет ли его «Одиссея» успешной в прокате.