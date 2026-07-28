Прокуратура: судно-камневоз обанкротившегося «Геоизол-Фрахт» до сих стоит в Пионерском

В феврале 2026 года один из источников, знакомых с ситуацией, сообщили «Новому Калининграду», что судно-камневоз «Мона» и самоподъемный понтон «Краб» были брошены в акватории Балтийского моря: понтон в районе Светлогорска, судно-камневоз — в Пионерском. «Судно не обслуживается, на борту имеется тяжелый груз», — отметил собеседник. Он утверждает, что судно длительное время подвергается сверхнормативным нагрузкам «что, в совокупности с воздействием гидрометеорологических и волноветровых факторов, может повлечь разрушение трюмной палубы и находящихся ниже топливных танков с последующим разливом нескольких тонн нефтепродуктов в акваторию».