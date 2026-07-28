Прокуратура: судно-камневоз обанкротившегося «Геоизол-Фрахт» до сих стоит в Пионерском

Судно-камневоз «Мона», принадлежавшее компании «Геоизол-Фрахт», длительное время стоит в районе причала в районе Пионерского. Эту информацию подтвердили «Новому Калининграду» в транспортной прокуратуре, отвечая на запрос о судьбе морского транспорта, оставленного после того, как компания прекратила работы по строительству променада в Светлогорске и порта в Пионерском.
В феврале 2026 года один из источников, знакомых с ситуацией, сообщили «Новому Калининграду», что судно-камневоз «Мона» и самоподъемный понтон «Краб» были брошены в акватории Балтийского моря: понтон в районе Светлогорска, судно-камневоз — в Пионерском. «Судно не обслуживается, на борту имеется тяжелый груз», — отметил собеседник. Он утверждает, что судно длительное время подвергается сверхнормативным нагрузкам «что, в совокупности с воздействием гидрометеорологических и волноветровых факторов, может повлечь разрушение трюмной палубы и находящихся ниже топливных танков с последующим разливом нескольких тонн нефтепродуктов в акваторию».
«Новый Калининград» тогда же, в феврале, направил запросы в органы власти. В Росприроднадзоре в ответ на запрос сообщили, что сведений, об угрозе причинения вреда водному объекту вследствие нахождения на акватории понтона «Краб» и размещении в акватории моря судна «Мона» в управление не поступало. «Информации, изложенной в запросе, Управлением будет дана оценка в рамках действующих полномочий. В случае выявления нарушений требований природоохранного законодательства Управление примет соответствующие меры реагирования», — отмечалось в ответе.
Калининградская транспортная прокуратура ответила на запрос 28 июля (как отмечается в документе, областная прокуратура переслала ведомству запрос СМИ от февраля 2026 года только 22 июля). В ответе отмечается, что компания «ГЕОИЗОЛ ФРАХТ» была признана банкротом решением Арбитражного суда Калининградской от 28.05.2026, был назначен конкурсный управляющий.
«По результатам анализа состояния законности установлены нарушения отдельных положений технического регламента о безопасности объектов морского транспорта при организации ООО “ГЕОИЗОЛ ФРАХТ” длительной стоянки судна “Мона” в районе причала № 3 Восточного мола удаленного морского терминала “Пионерский”, в связи с чем судовладелец привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, — сообщили в надзорном ведомстве. — Кроме того Калининградской транспортной прокуратурой в адрес конкурсного управляющего ООО “ГЕОИЗОЛ” внесено соответствующее представление».
Также в ответе на запрос говорится, что «несмотря на введенную процедуру банкротства прокуратурой во взаимодействии с заинтересованными органами принимаются альтернативные меры сохранности судна “Мона”»: «В настоящее время служба государственного портового контроля морского порта Калининград, а также оператор морского терминала, к которому пришвартовано судно, осуществляют за судном систематическое ежедневное наблюдение в особенности при поступлении предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях».
«Новый Калининград» также направлял запрос в компанию «Геоизол», но ответа не получил.
Строительство морского терминала в Пионерском началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-м, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей. Приговор по делу о мошенничестве был вынесен в июле 2026 года.
Осенью 2021 года для продолжения строительства порта был выбран очередной генподрядчик «Морская спасательная служба. Компании “Геоизол” достался отдельный контракт на 2,2 млрд руб. на строительство пассажирского терминала, однако его исполнение было прекращено.
Контракт с «Геоизолом» на реконструкцию променада в Светлогорске власти расторгли в 2025 году, «поскольку у генподрядчика возникли непреодолимые трудности». Достройкой променада занимается другой подрядчик.