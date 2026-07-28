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Егор Данилкин и Абу‑Саид Эльдарушев — в символической сборной Пер

По итогам матчей третьего тура чемпионата России по футболу среди команд Лиги PARI.

По итогам матчей третьего тура чемпионата России по футболу среди команд Лиги PARI была сформирована символическая сборная — и в ней снова ярко выделяются игроки, чья стабильность и класс не оставляют экспертам пространства для сомнений. В числе лучших — Егор Данилкин и Абу‑Саид Эльдарушев, чьи действия на поле стали одними из ключевых факторов успеха своих команд.

Второй тур подряд Егор Данилкин попадает в символическую сборную Лучшей лиги мира — и это не случайность, а закономерный результат. В 3‑м туре защитник «Ротора» снова стал одним из самых надёжных игроков на поле: уверенно выигрывал верховые единоборства, грамотно выбирал позицию и не позволял сопернику создавать опасные моменты у своих ворот. Особенно ценно, что Данилкин не просто «отрабатывал сзади», но и помогал команде в построении атак — его точные первые передачи регулярно запускали быстрые выходы из обороны. Такая универсальность и хладнокровие в решающих эпизодах — именно то, за что эксперты включают его в сборную второй раз подряд.

Абу‑Саид Эльдарушев своей игрой в 3‑м туре окончательно снял любые вопросы о своей ценности для команды. Уже на старте встречи он хладнокровно реализовал пенальти, задав нужный эмоциональный тон для всей команды, а дальше не сбавлял оборотов: искал свободные зоны, стягивал на себя сразу нескольких защитников и освобождал пространство для партнёров. Один из ключевых эпизодов с его участием — когда он вытянул на себя сразу двух защитников, освободив пространство для партнёра. В этот момент в выгодной позиции открылся Артём Симонян: именно ему Эльдарушев отдал пас, который привёл к голу. Этот эпизод — наглядный пример того, как футбольное мышление и умение чувствовать партнёров работает на общий результат. Попадание в символическую сборную — не просто комплимент, а объективное признание того, что Эльдарушев сейчас в отличной форме и готов брать на себя ответственность в ключевых матчах.

Александр Веселовский.

Фото СК Ротор.

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