Егор Данилкин и Абу‑Саид Эльдарушев — в символической сборной Пер

Абу‑Саид Эльдарушев своей игрой в 3‑м туре окончательно снял любые вопросы о своей ценности для команды. Уже на старте встречи он хладнокровно реализовал пенальти, задав нужный эмоциональный тон для всей команды, а дальше не сбавлял оборотов: искал свободные зоны, стягивал на себя сразу нескольких защитников и освобождал пространство для партнёров. Один из ключевых эпизодов с его участием — когда он вытянул на себя сразу двух защитников, освободив пространство для партнёра. В этот момент в выгодной позиции открылся Артём Симонян: именно ему Эльдарушев отдал пас, который привёл к голу. Этот эпизод — наглядный пример того, как футбольное мышление и умение чувствовать партнёров работает на общий результат. Попадание в символическую сборную — не просто комплимент, а объективное признание того, что Эльдарушев сейчас в отличной форме и готов брать на себя ответственность в ключевых матчах.