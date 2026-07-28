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Жители Московского региона смогут наблюдать «оленью» Луну 28 и 29 июля

Жители Московского региона смогут увидеть редкое астрономическое явление — так называемую оленью Луну. В вечерние часы 28 и 29 июля спутник Земли будет казаться необычно большим и приобретет красноватый оттенок в момент восхода над горизонтом. Об этом сообщили в пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.

Жители Московского региона смогут увидеть редкое астрономическое явление — так называемую оленью Луну. В вечерние часы 28 и 29 июля спутник Земли будет казаться необычно большим и приобретет красноватый оттенок в момент восхода над горизонтом. Об этом сообщили в пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.

Эффект увеличенного диска объясняется атмосферными явлениями: когда Луна находится низко над горизонтом, ее свет проходит через более плотный слой атмосферы. И в результате рассеивания коротких волн диск визуально «растягивается», а его цвет смещается в теплую часть спектра.

Название «оленья» Луна" связано с традициями североамериканских индейцев. В июле у самцов оленей начинается активный рост новых рогов, и это природное явление исторически соотносили с июльским полнолунием. Для комфортного наблюдения рекомендуется выбрать место с открытым видом на восточную часть горизонта.

— Следует учитывать, что эффект гигантской Луны сохраняется лишь в первые минуты после восхода, пока спутник находится вблизи линии горизонта. Позднее визуальный эффект ослабевает, и Луна приобретает привычный вид. Наблюдение доступно невооруженным глазом, специальное оборудование не требуется. Для фотосъемки подойдут любые мобильные устройства с камерой, — передает официальный сайт правительства Московской области.

Влияние Луны в этот период усиливает эмоции и импульсивность, а 15-й лунный день традиционно считается днем искушений. Что можно и чего нельзя делать в полнолуние 29 июля и как правильно использовать энергию этого дня, «Вечерней Москве» рассказала эзотерик, экстрасенс Аделина Панина.