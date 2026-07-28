Жители Московского региона смогут наблюдать «оленью» Луну 28 и 29 июля

Влияние Луны в этот период усиливает эмоции и импульсивность, а 15-й лунный день традиционно считается днем искушений. Что можно и чего нельзя делать в полнолуние 29 июля и как правильно использовать энергию этого дня, «Вечерней Москве» рассказала эзотерик, экстрасенс Аделина Панина.