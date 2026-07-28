Новый сезон «Фишера» с Цыгановым: что известно о «Черном проспекте» и дебютанте Оливере Рэймонде

Нет спору: Цыганов — один из талантливейших наших артистов. Правда, у него практически всегда одно и то же выражение лица — как будто он съел лимон, который был не просто кислым, но и с тухлинкой, но где сказано, что хороший артист должен улыбаться исключительно как Игорь Верник? Евгению удаются роли многослойные, крученые-верченые, образы подлецов с остаточными проявлениями совести. Ну и, конечно, он везде становится предметом чьей-то страсти, ибо как такого красавца можно не любить.