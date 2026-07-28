Новый сезон «Фишера» с Цыгановым: что известно о «Черном проспекте» и дебютанте Оливере Рэймонде

Эта новость многих удивила: как написали, Евгений Цыганов «присоединится к вселенной “Фишера”. О как! Триллер стал вселенной.
Нет спору: Цыганов — один из талантливейших наших артистов. Правда, у него практически всегда одно и то же выражение лица — как будто он съел лимон, который был не просто кислым, но и с тухлинкой, но где сказано, что хороший артист должен улыбаться исключительно как Игорь Верник? Евгению удаются роли многослойные, крученые-верченые, образы подлецов с остаточными проявлениями совести. Ну и, конечно, он везде становится предметом чьей-то страсти, ибо как такого красавца можно не любить.
В «Мастере и Маргарите», кстати, он, на мой взгляд, был не так хорош, как в «Первом номере». Помню, посмотрела их почти в одно время и еще подумала: молодец, идет только вверх. Что будет теперь? Не иначе как что-то тонкое из Чехова или брутально-черное — из Достоевского. Но и близко не попала — «Фишер».
О начале съемок детективного триллера «Фишер. Черный проспект» объявил Wink. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами «новой главы популярной антологии» (цитирую по написанному в релизе) выступят Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Главные роли исполняют Евгений Цыганов и дебютант — Оливер Рэймонд Мара.
Действие новой главы «Фишера» происходит в девяностые годы 20 века. Завязка такая: молодой столичный следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала — пытаясь защитить девушку, он избивает сына дипломата. За проступок ему грозит наказание: его отправляют на «переквалификацию» в Тверь, под начало следователя Алексея Титова, которого как раз и играет Цыганов.
А в Твери — неспокойно. Дело пахнет серией: в городе явно орудует маньяк, и поймать его предстоит Титову и Платонову.
— Мы с большим трепетом приступаем к съемкам нового «Фишера», как всегда, хочется воплотить все, как было задумано, а это непросто. Несмотря на то что мы писали эту историю как совершенно самостоятельную, с новыми героями, есть один персонаж, который будет связывать наш сезон с первым, — рассказали перед разбиванием тарелочки Сергей Тарамаев и Любовь Львова. По их словам, этот персонаж они писали именно под Цыганова.
Да и дай бог ему, как говорится, и никаких сомнений нет в том, что он с ролью справится. Вопрос один: а теперь так всегда будет, новый сезон — под актера-звезду? С притяжкой-ссылкой на устрашающего «Фишера», чье имя стало приманкой для доверчивых зрителей… Очень жаль, если это так…
КСТАТИ.
В 2025 году триллер «Фишер» стал лидером по числу просмотров среди фильмов и сериалов на «Кинопоиске». В «Фишере-3» полностью сменился актерский состав.