N12: Иран был основной темой переговоров Трампа и Нетаньяху

Немногим ранее KP.RU сообщил, что отношения Трампа и Нетаньяху осложнились после начала войны с Ираном. По данным американских СМИ, глава Белого дома был недоволен действиями израильского премьера и считал его непредсказуемым партнером. При этом Вашингтон и Тель-Авив продолжили координировать свои действия по иранскому направлению.