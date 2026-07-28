N12: Иран был основной темой переговоров Трампа и Нетаньяху

Встреча продлилась около часа и, по оценке собеседника телеканала, оказалась результативной. Стороны подтвердили намерение не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Также политики обсудили партнерство США и Израиля и возможности для дальнейших действий на Ближнем Востоке.
«Встреча прошла очень хорошо. Лидеры обсудили все вопросы повестки, прежде всего Иран», — рассказал израильский чиновник.
Со стороны США на переговорах присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента Стив Уиткофф.
Немногим ранее KP.RU сообщил, что отношения Трампа и Нетаньяху осложнились после начала войны с Ираном. По данным американских СМИ, глава Белого дома был недоволен действиями израильского премьера и считал его непредсказуемым партнером. При этом Вашингтон и Тель-Авив продолжили координировать свои действия по иранскому направлению.