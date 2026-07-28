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N12: Иран был основной темой переговоров Трампа и Нетаньяху

Трамп и Нетаньяху встретились в Белом доме 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

Иран стал основной темой переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Встреча продлилась около часа и, по оценке собеседника телеканала, оказалась результативной. Стороны подтвердили намерение не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Также политики обсудили партнерство США и Израиля и возможности для дальнейших действий на Ближнем Востоке.

«Встреча прошла очень хорошо. Лидеры обсудили все вопросы повестки, прежде всего Иран», — рассказал израильский чиновник.

Со стороны США на переговорах присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Немногим ранее KP.RU сообщил, что отношения Трампа и Нетаньяху осложнились после начала войны с Ираном. По данным американских СМИ, глава Белого дома был недоволен действиями израильского премьера и считал его непредсказуемым партнером. При этом Вашингтон и Тель-Авив продолжили координировать свои действия по иранскому направлению.

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