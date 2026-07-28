Марат Филиппов приступает к работе в Исполкоме European Gymnastics

Заместитель председателя Олимпийского комитета России Марат Филиппов приступает к исполнению обязанностей члена Исполнительного комитета European Gymnastics. Решение было принято по итогам внеочередной Генеральной ассамблеи организации 28 июля, сообщает сайт Федерации спортивной гимнастики России.
Филиппов был избран в Исполком European Gymnastics ещё 29 ноября 2025 года на Конгрессе в Праге. Однако до сих пор он не мог начать работу из-за действовавших ограничений со стороны организации.
Исполнительный комитет European Gymnastics руководит организацией между заседаниями Генеральной ассамблеи. В его компетенцию входят стратегическое развитие, финансы, маркетинг, коммуникации, утверждение нормативных документов и технических регламентов. Теперь российский представитель сможет участвовать в этих процессах наравне с другими членами Исполкома.
В феврале Марат Филиппов заявил о готовности России принимать международные сборы на своих площадках. Он подчеркнул, что страна открыта к сотрудничеству и заинтересована в профессиональном обмене опытом с иностранными спортсменами.