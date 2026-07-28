На трассе Нестеров — Калининград водитель BMW спровоцировал аварию с Renault и скрылся

На 44-м километре трассы Нестеров — Черняховск — Калининград водитель BMW спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП. Нарушителя объявили в розыск, сообщили в региональной Госавтоинспекции (ГАИ), во вторник, 28 июля.
Дорожный инцидент произошёл примерно в 19:29. Лихач обгонял Renault и чтобы не столкнуться с другой машиной, резко затормозил. Девушка, которая была за рулём «француза», также нажала на тормоз, после этого её машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадавшую с травмами отправили в больницу.
Сотрудники ГАИ просят откликнуться очевидцев данного ДТП, рассказать о произошедшем или предоставить видеозапись. Телефоны: 8 (4012) 55−25−11; 55−25−26 или +7−921−264−34−47.
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