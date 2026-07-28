На трассе Нестеров — Калининград водитель BMW спровоцировал аварию с Renault и скрылся

Дорожный инцидент произошёл примерно в 19:29. Лихач обгонял Renault и чтобы не столкнуться с другой машиной, резко затормозил. Девушка, которая была за рулём «француза», также нажала на тормоз, после этого её машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадавшую с травмами отправили в больницу.