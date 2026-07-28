Дегтярев назвал важным сигналом решение European Gymnastics о символике России

Он охарактеризовал это решение как важный сигнал, свидетельствующий о том, что европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских атлетов на турниры. Дегтярев также отметил, что попытки отдельных лиц воспрепятствовать этому процессу отражают позицию лишь маргинального меньшинства.