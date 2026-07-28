Рубио, Хегсет и Бессент приняли участие в переговорах Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и ряд других высокопоставленных представителей американской администрации приняли участие во встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Согласно опубликованным в X кадрам, заседание в Овальном кабинете также посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, заместитель советника по национальной безопасности Майк Нидхэм и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф.
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершились спустя менее чем час. Они прошли в закрытом формате в Овальном кабинете Белого дома. Президенты обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot и необходимость «активизировать дипломатический процесс».
Глава Государственного департамента США Марко Рубио ранее заявил, что Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса.