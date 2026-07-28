Рубио, Хегсет и Бессент приняли участие в переговорах Трампа с Зеленским

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершились спустя менее чем час. Они прошли в закрытом формате в Овальном кабинете Белого дома. Президенты обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot и необходимость «активизировать дипломатический процесс».