В Екатеринбурге создадут две точки притяжения для горожан

План проекта «Круглый лес» представил руководитель архитектурного бюро Кирилл Исаев. Эта территория должна сохранить природные богатства, но при этом обладать комфортными условиями для горожан. Вмешательство в среду должно быть минимальным. Дорожки создадут с учетом существующего ландшафта. Создадут зоны тихого отдыха, досуга игр и общения. Запланирована и зона для пикника, а также место для выгула питомцев.