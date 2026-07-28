Михалков рассказал, как угощал Любшина коньяком

Никита Михалков неожиданно появился на на светском мероприятии впервые за долгое время. Вскоре к нему присоединился легендарный актёр Станислав Любшин, который начал признаваться в любви к режиссёру. Но тут Михалков неожиданно отреагировал, рассказав провокационную историю со сьемочной площадки фильма «Пять вечеров».