Никита Михалков неожиданно появился на на светском мероприятии впервые за долгое время. Вскоре к нему присоединился легендарный актёр Станислав Любшин, который начал признаваться в любви к режиссёру. Но тут Михалков неожиданно отреагировал, рассказав провокационную историю со сьемочной площадки фильма «Пять вечеров».
Михалков рассказал, как угощал Любшина коньяком
Никита Михалков неожиданно появился на на светском мероприятии впервые за долгое время. Вскоре к нему присоединился легендарный актёр Станислав Любшин, который начал признаваться в любви к режиссёру. Но тут Михалков неожиданно отреагировал, рассказав провокационную историю со сьемочной площадки фильма «Пять вечеров».