Девять боевиков ВСУ уничтожили под командованием волгоградца

— Несмотря на то, что участник СВО не раз рисковал собственной жизнью, он старается не допускать потерь в личном составе, — отметили в администрации Волгограда. — Поддерживая дисциплину и воспитывая профессионалов, волгоградец заботится и о боевом духе солдат.