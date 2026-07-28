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Девять боевиков ВСУ уничтожили под командованием волгоградца

Командир танкового полка, в котором служит офицер из Волгограда, прислал благодарность на имя.

Командир танкового полка, в котором служит офицер из Волгограда, прислал благодарность на имя главы города Владимира Марченко, рассказав о героическом выполнении боевого задания.

По понятным причинам не называя ни имени танкиста, ни номера его воинской части, автор письма сообщил — в зоне СВО боевая машина, экипажем которой командовал волгоградский лейтенант, уничтожила девять боевиков ВСУ, миномет и пулеметный расчет, которые мешали продвижению российских подразделений.

— Несмотря на то, что участник СВО не раз рисковал собственной жизнью, он старается не допускать потерь в личном составе, — отметили в администрации Волгограда. — Поддерживая дисциплину и воспитывая профессионалов, волгоградец заботится и о боевом духе солдат.

Фото Павла Мирошкина.

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