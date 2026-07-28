На трассе в Ростовской области в двух авариях погибли три человека

Оба ДТП случились на автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск». По предварительным данным, водитель «ВАЗ 21099» начал обгонять попутную машину, но не справился с управлением и столкнулся с встречным «Вольво» в составе полуприцепа «Шмитц». В результате аварии 40-летний водитель легковушки скончался от полученных травм в больнице.