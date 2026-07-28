Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Ростовской области в двух авариях погибли три человека

В Морозовском районе в один день случилось сразу два смертельных ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовском районе Ростовской области произошли сразу две смертельные аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Оба ДТП случились на автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск». По предварительным данным, водитель «ВАЗ 21099» начал обгонять попутную машину, но не справился с управлением и столкнулся с встречным «Вольво» в составе полуприцепа «Шмитц». В результате аварии 40-летний водитель легковушки скончался от полученных травм в больнице.

В этот же день водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с прицепом автомобиля Маз, В этом ДТП погиб 66-летний водитель «Лады» и его 67-летний пассажир.

— Сотрудники Госавтоинспекции, а также следователи Ростовской области выясняют все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.