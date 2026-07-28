В 2025 году в образовательных организациях Смоленской области реализовалось более 7,5 тысяч программ дополнительного образования детей

Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в регионе сохраняется на высоком уровне. Активно развивается инфраструктура дополнительного образования. В настоящее время работают 191 центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а также школьные технопарки «Кванториум», мобильный технопарк, центр цифрового образования «IT-куб» в Смоленске.
Также в Смоленской области на базе школ работают более тысячи театров, спортивных клубов, музеев и других объединений. Ежегодно для юных смолян проводятся десятки областных конкурсных мероприятий, в которых участвуют тысячи детей.
Важнейшую роль в системе выявления и поддержки талантов играет региональный центр «Смоленский Олимп», созданный по модели федерального образовательного центра «Сириус».В центре проходят интенсивные профильные смены для школьников от 10 до 17 лет по робототехнике, точным наукам, хоккею, изобразительному искусству и другим дисциплинам.
Выпускники центра неоднократно становились участниками образовательных программ в федеральном центре «Сириус» и побеждали на всероссийских конкурсах.
«Важно развивать системы работы для развития способностей детей, расширять кругозор ребят, вовлекать большее количество учеников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников», -подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.