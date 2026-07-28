В 2025 году в образовательных организациях Смоленской области реализовалось более 7,5 тысяч программ дополнительного образования детей

Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в регионе сохраняется на высоком уровне. Активно развивается инфраструктура дополнительного образования. В настоящее время работают 191 центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а также школьные технопарки «Кванториум», мобильный технопарк, центр цифрового образования «IT-куб» в Смоленске.