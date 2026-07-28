Врач Толмачев рассказал, когда головная боль может указывать на инсульт

Нельзя терпеть головную боль, сопровождающуюся тревожными симптомами, так как она может указывать на развитие инсульта и других заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Артем Толмачев.