Врач Толмачев рассказал, когда головная боль может указывать на инсульт

Нельзя терпеть головную боль, сопровождающуюся тревожными симптомами, так как она может указывать на развитие инсульта и других заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Артем Толмачев.
Врач пояснил, что головная боль является одной из самых частых жалоб и крайне важно оценивать ее локализацию и характер. Незамедлительная медицинская помощь требуется при появлении слабости в конечностях, онемении лица, речевых нарушениях или двоении в глазах.
Подобная симптоматика часто свидетельствует о дебюте инфекций или новообразований головного мозга. Для точной диагностики специалисту необходимо выяснить, носит ли боль приступообразный или постоянный характер, в какое время суток возникают приступы и помогают ли определенные лекарства.
Отдельное внимание эксперт уделил головной боли напряжения, которую пациенты описывают как сдавливание по типу обруча или тисков на фоне стресса. Терпеть такую боль не рекомендуется во избежание ухудшения состояния.
Некоторые виды боли, например мигрень, проявляются пульсирующими ощущениями высокой интенсивности с одной стороны головы. Это состояние часто сопровождается повышенной чувствительностью к свету и звукам, а также аурой в виде мерцающих зигзагов или выпадения полей зрения.
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