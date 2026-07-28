«Четыре месяца без движения». Пугачева сообщила о тяжелой травме

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Певица Алла Пугачева появилась на закрытии музыкального фестиваля в Юрмале с тростью в руке и рассказала о серьезной травме, ее слова передает «Страна.ua».
«Честно говоря, не думала, что я вообще встану. У меня были панические атаки. Мне было ужасно. Четыре месяца я была без движения», — сообщила она журналистам.
По словам Пугачевой, она упала, сломала ногу и повредила тазобедренный сустав.
Певица также отметила, что передвигаться без трости она сможет только через три-четыре месяца.
В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Она возвращалась на родину 3 ноября 2023-го и записала три песни, после чего снова покинула страну.
Ее муж Максим Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об «осуществлении политической деятельности». С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.