Дегтярёв назвал допуск российских гимнастов с флагом важным сигналом

Ранее против отмены ограничений выступили 11 национальных федераций. Они требовали сохранить для россиян нейтральный статус и запрет на использование флага и гимна. Однако участники внеочередной Генеральной ассамблеи European Gymnastics окончательно утвердили решение исполкома. Оно распространяется также на спортсменов из Белоруссии.