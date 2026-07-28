Загадочный таймер появился на сайте The Beatles

На главной странице официального сайта легендарной британской рок-группы The Beatles появился неизвестный таймер обратного отсчета. Рядом с ним приведена цитата: «Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет». По состоянию на 22:00 по московскому времени, до завершения отсчета оставалось примерно 16 часов. Официальных комментариев о том, какое именно событие или анонс скрывается за этим таймером, пока не поступало.