Школам дали рекомендации на случай роста заболеваемости ОРВИ и CoViD-19

Также ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первая волна сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается уже в начале сентября. Она подчеркнула, что соблюдение мер профилактики может сделать старт нового эпидемического сезона менее напряжённым, чем годом ранее. Кроме того, Попова сообщила, что уже подготовлено постановление главного государственного санитарного врача, посвящённое профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.