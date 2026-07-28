В Калининграде ищут 77-летнего пенсионера в костюме и очках

В Калининграде ищут 77-летнего Владимира Хамидова, который может нуждаться в медицинской помощи. Об этом сообщили в ПСО «Запад».
Мужчина ушёл из дома в Ленинградском районе днём 28 июля, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего: рост — 173 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серые глаза, носит очки. Был одет в чёрный пиджак, голубую рубашку, серые брюки, чёрные туфли на шнурках, серую кепку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444.
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