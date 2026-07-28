В КРСУ отгремел самый масштабный выпускной вечер за 33-летнюю историю

Ранее сообщалось, что в Национальном центре «Россия» прошёл Всероссийский студенческий выпускной 2026 года, участники которого обсудили образ человека будущего и вечные ценности. К открытому диалогу присоединились представители Минобрнауки, Росмолодёжи и самого центра. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула, что задача современных вузов — готовить не просто дипломированных специалистов, а гармонично развитые личности с компетенциями, действительно востребованными рынком.