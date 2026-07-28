Медведев назвал число россиян, отправившихся добровольцами на СВО

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 16 тысяч россиян за первые шесть месяцев 2026 года отправились добровольцами в зону СВО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.
«Более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — заявил он, комментируя результаты за первое полугодие.
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