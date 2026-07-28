50 лет спустя — миллионы: Наследие «королевы детектива» Агаты Кристи приносит рекордную прибыль

Компания также зарабатывает на театральных постановках, играх, сувенирах и пазлах по мотивам книг. Правообладатели намерены и дальше расширять количество проектов. Agatha Christie Limited была основана самой писательницей в 1955 году. Сейчас долю в ней сохраняют потомки Кристи, а руководит бизнесом её правнук Джеймс Причард.