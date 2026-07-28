На Петербургской бирже состоялась первая сделка с первичным алюминием

На Петербургской бирже 28 июля заключили первую сделку по продаже первичного алюминия, сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Сделка включала 20 тонн алюминия марки А7Э (чушка мелкая, до 22 кг). Цена реализации составила 360,2 тысячи рублей за тонну с учетом НДС. Поставка продукции будет осуществлена в течение 40 календарных дней на условиях самовывоза автомобильным транспортом с базиса поставки в Волгограде.
В день заключения сделки на бирже вступила в силу обновленная редакция Спецификации биржевого товара в секции «Металлы и сплавы». В нее включили алюминий марок А7 и А7Э, в том числе в упаковке из алюминиевой катанки.
Одновременно был расширен перечень базисов поставки. Для самовывоза автомобильным транспортом стали доступны площадки в Ростове-на-Дону, Волгограде, Калуге, Новокузнецке, Красноярске, Тайшете, Шелехове и Саяногорске. Также на условиях самовывоза железнодорожным транспортом и «франко-вагон станция отправления» теперь доступны станции в Сибири и на Приволжской железной дороге.