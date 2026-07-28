Смертник провел 27 лет за решеткой из-за поддельных улик

Инцидент произошел в 1993 году. Дункан присматривал за трехлетней Хейли Олив, пока ее мать была на работе. Мужчина услышал глухой удар из ванной и обнаружил девочку без сознания лицом вниз. Реанимировать ребенка не удалось. Соседи вызвали экстренные службы.