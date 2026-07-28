Смертник провел 27 лет за решеткой из-за поддельных улик

Житель Луизианы Джимми Дункан провел в камере смертников 27 лет по делу об убийстве малолетней дочери сожительницы. Приговор отменен после того, как в деле всплыла видеозапись, показавшая фабрикацию ключевых улик.
Инцидент произошел в 1993 году. Дункан присматривал за трехлетней Хейли Олив, пока ее мать была на работе. Мужчина услышал глухой удар из ванной и обнаружил девочку без сознания лицом вниз. Реанимировать ребенка не удалось. Соседи вызвали экстренные службы.
Первоначальное медицинское обследование не выявило следов укусов на теле погибшей — только кровоподтеки. Однако после дополнительной экспертизы в соседнем штате Миссисипи, проведенной стоматологом Майклом Уэстом и патологоанатомом Стивеном Хейном, появились «доказательства» укусов, приписанных Дункану.
Позже выяснилось, что на видеозаписи процесса экспертизы Уэст многократно прикладывал слепок зубов обвиняемого к коже умершей девочки с силой, что могло искусственно создать повреждения. Защита требовала показать запись присяжным, но судья отказал. В итоге мужчину приговорили к высшей мере наказания.
В 2022 году адвокатам удалось добиться пересмотра дела. Верховный суд Луизианы отменил вердикт. Позже установлено, что Дункан стал одним из десяти осужденных, чьи приговоры базировались на сомнительных заключениях Хейна и Уэста, включая четверых заключенных, ожидавших казни.
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