Садовод Самойлова раскрыла, какие семена можно сеять в начале августа

В первых числах августа на участке можно посеять дайкон, круглую черную редьку и другие виды этого корнеплода. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова.
Эксперт посоветовала сорт «миноваси», у которого вырастают самые большие овощи. Также специалист отметила, что существуют красные и фиолетовые разновидности дайкона, отличающиеся деликатным вкусом без жжения и горечи, а белая редька с красной серединкой в нарезке визуально напоминает колбасу.
До десятого августа огородники могут успеть посеять осенний длинный редис, выбрав сорта «красный великан» или «ледяная сосулька». Такие корнеплоды созревают около двух месяцев, вырастают крупнее обычного редиса и отлично хранятся. Садовод также рекомендовала выращивать зеленую маргеланскую редьку, которая ценится за богатый витаминный состав и высокие вкусовые характеристики.
Помимо корнеплодов, в августе на грядки можно высадить различную зелень для получения свежего урожая. В этот период хорошо приживаются укроп, руккола, шпинат, листовой салат и петрушка. Специалист подчеркнула, что правильный выбор сортов и своевременный посев гарантируют качественный урожай овощей на собственном столе.
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