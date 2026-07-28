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European Gymnastics вернула российскую символику на соревнования

Спортсмены РФ снова смогут выступать под флагом и с гимном на турнирах под эгидой организации.

Источник: Комсомольская правда

Внеочередная Генеральная ассамблея European Gymnastics приняла решение о допуске российских спортсменов к европейским стартам с национальной символикой. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

Согласно новому регламенту, российские гимнасты теперь будут выступать под государственным флагом и в сопровождении гимна. Это решение синхронизирует правила European Gymnastics с нормами World Gymnastics.

Для турниров, права на которые были закреплены за организаторами до 28 июля 2026 года, предусмотрен переходный период. Он вступает в силу только при условии, что местное законодательство или требования властей страны-организатора запрещают демонстрацию российской символики. Такая отсрочка касается исключительно атрибутики и не ограничивает участие самих спортсменов.

В отношении соревнований, которые будут организованы после 28 июля 2026 года, никаких исключений не действует. Российская сторона продолжит сотрудничество с European Gymnastics, World Gymnastics и местными организаторами, чтобы обеспечить практическую реализацию этого решения.

Ранее KP.RU писал, что заместитель председателя Олимпийского комитета России Марат Филиппов приступает к исполнению обязанностей члена Исполнительного комитета European Gymnastics. Филиппов был избран в Исполком ещё в ноябре 2025 года, но не мог начать работу из-за ограничений.