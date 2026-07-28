European Gymnastics вернула российскую символику на соревнования

Для турниров, права на которые были закреплены за организаторами до 28 июля 2026 года, предусмотрен переходный период. Он вступает в силу только при условии, что местное законодательство или требования властей страны-организатора запрещают демонстрацию российской символики. Такая отсрочка касается исключительно атрибутики и не ограничивает участие самих спортсменов.