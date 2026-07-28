Химик Дорохов раскрыл, можно ли смывать жир со сковородки в унитаз

Смывать пищевые отходы в унитаз категорически запрещено, так как это приводит к засорам труб и серьезным коммунальным авариям. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Он сообщил, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку воды и жидких отходов. Попадание в нее посторонних предметов нарушает работу сети и наносит существенный экологический ущерб.
По словам эксперта, главная опасность кроется в пищевых жирах и масле. При сливе они остаются жидкими лишь на начальном этапе движения по трубам. Остывая в канализации, жир застывает и прочно оседает на стенках трубопровода. Эта липкая масса становится основой для налипания других бытовых отходов.
Со временем такие наросты превращаются в плотные и твердые образования. Для подобных скоплений даже придумали специальный термин жирберг. Это гигантская глыба застывшего жира, которая может достигать веса в несколько тонн. Очистка труб от таких пробок является трудоемким процессом, который часто требует полной замены участка канализации.
Помимо жира, к образованию засоров приводят и сами пищевые остатки. В список запрещенных к смыву продуктов входят крупы, макароны, мука и тесто, которые разбухают в воде. Кофейная гуща и чайная заварка не разлагаются, а просто оседают в трубах. Остатки салатов с соусами, а также косточки и кожура создают серьезные механические препятствия.
Данная проблема носит не локальный, а системный характер для всей инфраструктуры. Засоры канализации становятся одной из главных причин коммунальных аварий. Подобные происшествия регулярно приводят к затоплению подвалов и придомовых территорий сточными водами. Специалист призывает граждан ответственно подходить к утилизации бытовых отходов.
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