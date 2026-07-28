Химик Дорохов раскрыл, можно ли смывать жир со сковородки в унитаз

Помимо жира, к образованию засоров приводят и сами пищевые остатки. В список запрещенных к смыву продуктов входят крупы, макароны, мука и тесто, которые разбухают в воде. Кофейная гуща и чайная заварка не разлагаются, а просто оседают в трубах. Остатки салатов с соусами, а также косточки и кожура создают серьезные механические препятствия.