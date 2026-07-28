Резкое похолодание и ливни: синоптики дали прогноз на август

Согласно прогнозу, в Волгоградской области температура воздуха может достигать 32 градусов, что существенно повышает риск засухи и природных пожаров. Ведущий метеоролог портала Гисметео Леонид Старков уточнил «Известиям», что падение температуры на несколько градусов за сутки в августе юудет происходить значительно реже, чем в июне и июле.