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Резкое похолодание и ливни: синоптики дали прогноз на август

Гидрометцентр предупредил о контрастной погоде и грозах в августе.

Жара до 32 градусов и внезапные грозы ожидаются в Волгограде в августе. Синоптики предупреждают волгоградцев о резких перепадах температур и штормовых явлениях, которые могут сменить ясное небо на проливные дожди в течение нескольких часов.

По данным Гидрометцентра, температурный фон предстоящего августа на юге страны, включая Волгоградскую и Астраханскую области, останется близким к климатической норме с небольшими положительными аномалиями. Ведомство отмечает, что высокая изменчивость воздушных потоков спровоцирует чередование периодов жары с кратковременными похолоданиями и ливнями.

Согласно прогнозу, в Волгоградской области температура воздуха может достигать 32 градусов, что существенно повышает риск засухи и природных пожаров. Ведущий метеоролог портала Гисметео Леонид Старков уточнил «Известиям», что падение температуры на несколько градусов за сутки в августе юудет происходить значительно реже, чем в июне и июле.

Ранее волгоградцам рассказали, когда они смогут увидеть Оленью луну.