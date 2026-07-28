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Медведев: Потребности Армии России в личном составе были удовлетворены

Вооружённые силы России полностью получили необходимое число военнослужащих в первом полугодии 2026 года. Итоги комплектования Армии подвёл заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Life.ru

Заявление прозвучало на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими по контракту. Медведев оценил результаты работы за первые шесть месяцев года.

«По результатам первого полугодия потребности Вооружённых сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы», — сказал он.

За первые шесть месяцев 2026 года ряды Вооружённых сил Российской Федерации пополнили около 200 тысяч человек, заключивших контракты на прохождение службы. Кроме того, более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. Примерно сорок тысяч военнослужащих пополнили ряды войск беспилотных систем. На сегодняшний день темпы комплектования этого рода войск оцениваются как хорошие.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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