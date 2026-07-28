Медведев: Потребности Армии России в личном составе были удовлетворены

За первые шесть месяцев 2026 года ряды Вооружённых сил Российской Федерации пополнили около 200 тысяч человек, заключивших контракты на прохождение службы. Кроме того, более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. Примерно сорок тысяч военнослужащих пополнили ряды войск беспилотных систем. На сегодняшний день темпы комплектования этого рода войск оцениваются как хорошие.