Основной производитель железной руды на Украине Южный ГОК остановил работу

Основной причиной такого решения стал транспортный коллапс: блокировка морских портов сделала невозможной отгрузку готового сырья на экспорт. Администрация комбината подчеркнула, что остановка носит вынужденный и временный характер. Возобновление работы в плановом режиме ожидается в августе. На период простоя персонал предприятия будет задействован в проведении плановых ремонтных и профилактических работах на объектах, передает ТАСС.