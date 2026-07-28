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Основной производитель железной руды на Украине Южный ГОК остановил работу

Крупнейшее предприятие железорудной промышленности Украины — Южный горно-обогатительный комбинат (ГОК) — официально объявило о временной остановке производства и сокращении рабочих мощностей.

Крупнейшее предприятие железорудной промышленности Украины — Южный горно-обогатительный комбинат (ГОК) — официально объявило о временной остановке производства и сокращении рабочих мощностей.

Основной причиной такого решения стал транспортный коллапс: блокировка морских портов сделала невозможной отгрузку готового сырья на экспорт. Администрация комбината подчеркнула, что остановка носит вынужденный и временный характер. Возобновление работы в плановом режиме ожидается в августе. На период простоя персонал предприятия будет задействован в проведении плановых ремонтных и профилактических работах на объектах, передает ТАСС.

Южный ГОК является одним из ключевых предприятий металлургической отрасли Украины. Комбинат специализируется на добыче и обогащении железистых кварцитов, которые залегают в недрах Скелеватского месторождения Криворожского бассейна. Выпуская востребованный железорудный концентрат и агломерат, предприятие продолжает играть важную роль в экономике страны.

Директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн ранее сообщил, что украинцы столкнулись с нехваткой бензина после введения новых, европейских стандартов качества топлива, при этом стоимость горючего продолжает расти.