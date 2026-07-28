Второй за день автомобиль взорвался в Одессе, погиб оперуполномоченный СБУ

В тот же день на улице Семена Палия в Одессе взорвали автомобиль старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВС Украины Вячеслава Сазонова. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под передним левым колесом BMW X5 и сработало, когда машина начала двигаться.