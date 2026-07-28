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Второй за день автомобиль взорвался в Одессе, погиб оперуполномоченный СБУ

Оперуполномоченный Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Оцебрик во вторник, 28 июля, погиб в результате подрыва автомобиля в Одессе. Этот взрыв стал вторым, который произошел в городе за последние 12 часов.

Оперуполномоченный Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Оцебрик во вторник, 28 июля, погиб в результате подрыва автомобиля в Одессе. Этот взрыв стал вторым, который произошел в городе за последние 12 часов.

По данным украинских журналистов, инцидент произошел на улице Маршала Жукова. Вместе с Цебриком в машине находилась женщина, ее экстренно госпитализировали. Военнослужащий скончался на месте от полученных травм.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство находилось под днищем автомобиля, передает Telegram-канал Shot.

В тот же день на улице Семена Палия в Одессе взорвали автомобиль старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВС Украины Вячеслава Сазонова. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под передним левым колесом BMW X5 и сработало, когда машина начала двигаться.

4 января в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. На место случившегося направили наряды полиции, кинологов, взрывотехников и другие службы. Позднее местная прокуратура сообщила, что военный получил осколочные ранения, а дело решили квалифицировать как теракт.