Илон Маск анонсировал две новые модели Grok

Компания Илона Маска X выпустит две новые модели нейросети Grok в августе. Об этом сообщил сам предприниматель.
7 августа пользователям станет доступна модель Grok 4.6. Она включает 1,5 трлн параметров (производительность языковой модели), а ее модели обучения SFT и RL улучшены — это позволяет нейросети быстрее адаптироваться к запросам пользователя.
Даты выхода Grok 4.7 пока нет. По словам Илона Маска, компания выпустит ее спустя пару недель. «Она будет лучше, чем 4.6, во всех отношениях, за исключением немного более медленной работы, хотя и с еще большей эффективностью токенов», — написал он в X.
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