Илон Маск анонсировал две новые модели Grok

Даты выхода Grok 4.7 пока нет. По словам Илона Маска, компания выпустит ее спустя пару недель. «Она будет лучше, чем 4.6, во всех отношениях, за исключением немного более медленной работы, хотя и с еще большей эффективностью токенов», — написал он в X.