Алла Пугачева с тростью в руках рассказала о жуткой травме: «Не думала, что вообще встану»

Певица Алла Пугачева рассказала о серьезной травме, из-за которой оказалась прикована к постели. С соответствующим заявлением певица выступила в беседе с журналистами.
На закрытии музыкального фестиваля в Юрмале 77-летняя артистка появилась с тростью. По словам Пугачевой, она упала, сломала ногу и повредила тазобедренный сустав.
«Честно говоря, не думала, что я вообще встану. У меня были панические атаки. Мне было ужасно. Четыре месяца я была без движения», — призналась певица журналистам.
Пугачева отметила, что продолжает восстанавливаться после травмы. По ее оценке, передвигаться без трости она сможет через три-четыре месяца.
Накануне помощница Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что динамика восстановления артистки остается положительной. По ее словам, возможность отказаться от трости будет зависеть от того, насколько хорошо срастется нога. Сейчас певица продолжает проходить реабилитацию.