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Медведев объяснил, кого считает настоящими патриотами России

Россияне, которые заключают контракты с Вооружёнными силами РФ, являются настоящими патриотами. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Источник: Life.ru

По его словам, эти граждане считают защиту страны своим личным долгом. Они готовы участвовать в достижении целей специальной военной операции.

«Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать всё ради победы России в специальной военной операции», — сказал он.

Межведомственная комиссия занимается вопросами комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту. Медведев курирует это направление в Совете безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Вооружёнными силами России заключили около 200 тыс. человек. Ещё более 16 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования. Они отправились в зону проведения специальной военной операции. Эти данные Медведев привёл на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по комплектованию армии.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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