Медведев объяснил, кого считает настоящими патриотами России

По его словам, эти граждане считают защиту страны своим личным долгом. Они готовы участвовать в достижении целей специальной военной операции.
«Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать всё ради победы России в специальной военной операции», — сказал он.
Межведомственная комиссия занимается вопросами комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту. Медведев курирует это направление в Совете безопасности РФ.
Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Вооружёнными силами России заключили около 200 тыс. человек. Ещё более 16 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования. Они отправились в зону проведения специальной военной операции. Эти данные Медведев привёл на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по комплектованию армии.
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