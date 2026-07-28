Медведев объяснил, кого считает настоящими патриотами России

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Вооружёнными силами России заключили около 200 тыс. человек. Ещё более 16 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования. Они отправились в зону проведения специальной военной операции. Эти данные Медведев привёл на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по комплектованию армии.