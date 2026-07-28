Ариана Гранде подала в суд на хакеров за кражу неизданных песен

По данным издания, злоумышленники получили доступ к цифровым аккаунтам фотографов и продюсеров, которые работали с Гранде. Они похищали неизданные песни, фотографии, видео и аудиозаписи. Затем хакеры распространяли материалы в Сети и продавали их за крупные суммы.