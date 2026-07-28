Москвичей предупредили о сильном дожде ночью

В Москве в ночь на 29 июля ожидаются дожди. По данным Гидрометцентра России, за ночь в столице может выпасть от 1 до 5 мм осадков, при этом наиболее интенсивные осадки прогнозируются в период с полуночи до 3:00 мск, сообщает ТАСС.
Температура воздуха ночью составит от 15 до 17 градусов выше нуля. В Гидрометцентре также напомнили, что до 21:00 мск 28 июля в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение связано с сильными ливнями, возможным градом и порывами ветра до 20 м/с.
В Подмосковье также ожидаются дожди, местами сильные. По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов.
В Москве днем 28 июля температура воздуха достигла +30 градусов Цельсия.
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