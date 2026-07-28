Москвичей предупредили о сильном дожде ночью

В Москве в ночь на 29 июля ожидаются дожди. По данным Гидрометцентра России, за ночь в столице может выпасть от 1 до 5 мм осадков, при этом наиболее интенсивные осадки прогнозируются в период с полуночи до 3:00 мск, сообщает ТАСС.