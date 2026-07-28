Защитнику «Рубина» грозит дисквалификация за мат в адрес судьи

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков вызван на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Поводом послужили нецензурные высказывания в адрес судейской бригады после его удаления в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром», сообщается на официальном сайте РФС.
Инцидент произошёл после того, как футболист покинул поле. В подтрибунном помещении он допустил оскорбительные выражения в сторону арбитров, обслуживавших встречу во главе с Артёмом Чистяковым.
В первом тайме Рожков ударом локтем в лицо нанёс травму игроку «Краснодара» Боселли, разбив ему нос, после чего был удалён. Встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 3:1. Заседание КДК, на которое приглашён футболист, состоится в ближайшее время.
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