Защитнику «Рубина» грозит дисквалификация за мат в адрес судьи

В первом тайме Рожков ударом локтем в лицо нанёс травму игроку «Краснодара» Боселли, разбив ему нос, после чего был удалён. Встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 3:1. Заседание КДК, на которое приглашён футболист, состоится в ближайшее время.