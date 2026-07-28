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Обвиненного в изнасиловании актера Джамшиди приговорили к 99 ударам плетью

Известного иранского киноактера Педжмана Джамшиди, обвиненного в изнасиловании коллеги, приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь. Об этом сообщил портал Tages Anzeiger.

Известного иранского киноактера Педжмана Джамшиди, обвиненного в изнасиловании коллеги, приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь. Об этом сообщил портал Tages Anzeiger.

В 2025 году актриса анонимно подала жалобу на Джамшиди. Артиста арестовали, но он смог выйти под залог и уехать из страны. Кроме того, он отрицает все обвинения, выдвинутые против него. Позднее женщина выступила с публичным заявлением, а актер вернулся в Иран. Этот случай привел к широкой дискуссии о насилии в иранской киноиндустрии.

В результате суд оправдал Джамшиди по обвинению в изнасиловании, но признал его виновным в «незаконных отношениях» и приговорил его к 99 ударам плетью. У актера есть право обжаловать приговор в Верховном суде Ирана, но в данный момент судебные органы не прокомментировали инцидент, передает сайт.

16 июня стало известно, что американского рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюремного заключения за изнасилование женщины. Во время судебного заседания артист раскаялся и заявил, что заслуживает максимального срока.

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