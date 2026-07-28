Обвиненного в изнасиловании актера Джамшиди приговорили к 99 ударам плетью

В 2025 году актриса анонимно подала жалобу на Джамшиди. Артиста арестовали, но он смог выйти под залог и уехать из страны. Кроме того, он отрицает все обвинения, выдвинутые против него. Позднее женщина выступила с публичным заявлением, а актер вернулся в Иран. Этот случай привел к широкой дискуссии о насилии в иранской киноиндустрии.