Премьер-министр Греции Мицотакис поблагодарил Нолана за фильм «Одиссея»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил режиссёра Кристофера Нолана за его новый фильм «Одиссея», снятый по поэме Гомера. Об этом сообщает Franceinfo.
«Подобные проекты создают мост между богатым культурным наследием Греции и современным творчеством», — заявил Мицотакис.
Он также похвалил Нолана за «огромный коммерческий успех» картины и выразил признательность за то, что значительная часть съёмок прошла в Греции.
«Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на IMAX 70 мм, что обеспечивает максимальную чёткость изображения, однако такой формат доступен лишь в ограниченном числе кинотеатров.
Мировая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана прошла в Лондоне 8 июля. На красной дорожке блистали Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея и другие звёзды. За первый уик-энд фильм заработал более 300 миллионов долларов, а его бюджет составил 250 миллионов, что сделало картину самым дорогим проектом режиссёра.