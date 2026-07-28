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Премьер-министр Греции Мицотакис поблагодарил Нолана за фильм «Одиссея»

Мицотакис высоко оценил картину Нолана, снятую по поэме Гомера, отметив вклад в популяризацию культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил режиссёра Кристофера Нолана за его новый фильм «Одиссея», снятый по поэме Гомера. Об этом сообщает Franceinfo.

«Подобные проекты создают мост между богатым культурным наследием Греции и современным творчеством», — заявил Мицотакис.

Он также похвалил Нолана за «огромный коммерческий успех» картины и выразил признательность за то, что значительная часть съёмок прошла в Греции.

«Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на IMAX 70 мм, что обеспечивает максимальную чёткость изображения, однако такой формат доступен лишь в ограниченном числе кинотеатров.

Мировая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана прошла в Лондоне 8 июля. На красной дорожке блистали Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея и другие звёзды. За первый уик-энд фильм заработал более 300 миллионов долларов, а его бюджет составил 250 миллионов, что сделало картину самым дорогим проектом режиссёра.