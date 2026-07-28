Премьер-министр Греции Мицотакис поблагодарил Нолана за фильм «Одиссея»

Мировая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана прошла в Лондоне 8 июля. На красной дорожке блистали Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея и другие звёзды. За первый уик-энд фильм заработал более 300 миллионов долларов, а его бюджет составил 250 миллионов, что сделало картину самым дорогим проектом режиссёра.