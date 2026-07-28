В Японии в результате землетрясения пострадали более 80 человек

Еще около 10 человек получили травмы в специализированном доме престарелых в поселке Хикава. Сотрудник учреждения рассказал, что постояльцы, которые сидели в инвалидных колясках, упали, а его коллеги «порезали руки об разбившиеся предметы и истекали кровью».