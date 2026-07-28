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Арагчи потребовал от Украины возместить ущерб после удара по судну Ирана

Глава Миностранных дел Ирана Аббас Арагчи во вторник, 28 июля, заявил своему коллеге с Украины Андрею Сибиге о необходимости компенсировать ущерб, нанесенный при ударе по судну в акватории Каспийского моря.

Глава Миностранных дел Ирана Аббас Арагчи во вторник, 28 июля, заявил своему коллеге с Украины Андрею Сибиге о необходимости компенсировать ущерб, нанесенный при ударе по судну в акватории Каспийского моря.

По словам Арагчи, Тегеран не заинтересован в эскалации отношений с Киевом, однако четко дал понять, что любые нападения на иранских граждан или национальные интересы являются недопустимыми.

— Причиненный ущерб должен быть возмещен, — написал иранский министр на своей странице в X.

Министерство иностранных дел Ирана 25 июля объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря. Иран заявил, что удар был нанесен Украиной с нарушением международных норм. Тегеран оставил за собой право на ответ после этой атаки.

Позже Иран заявил, что оставляет за собой право на ответ Украине. В иранском МИД заявили, что действия Киева говорят о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится распространить огонь войны и небезопасности.

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