Медведев рассказал, кому нужна мобилизация в России

Россия не нуждается в дополнительной мобилизации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после заседания межведомственной комиссии по комплектованию российских вооружённых сил во вторник, 28 июля.
«Специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это враньё врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там некому», — сказал Медведев.
По словам зампреда Совбеза, с начала года контракты с министерством обороны заключили 200 тыс. человек. На службу в войска беспилотных систем на службу поступило около 40 тыс. человек. При этом более 16 тыс. уже отправились в зону СВО добровольцами.
В Украине заметили билборды с намёком на мобилизацию женщин, в городах начали появляться рекламные щиты со слоганом «Защита Украины — это женское дело».