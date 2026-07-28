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Медведев рассказал, кому нужна мобилизация в России

28 июля состоялось заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ.

Источник: Клопс.ru

Россия не нуждается в дополнительной мобилизации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после заседания межведомственной комиссии по комплектованию российских вооружённых сил во вторник, 28 июля.

«Специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это враньё врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там некому», — сказал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, с начала года контракты с министерством обороны заключили 200 тыс. человек. На службу в войска беспилотных систем на службу поступило около 40 тыс. человек. При этом более 16 тыс. уже отправились в зону СВО добровольцами.

В Украине заметили билборды с намёком на мобилизацию женщин, в городах начали появляться рекламные щиты со слоганом «Защита Украины — это женское дело».

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