Дрон-разведчик НАТО спустя неделю снова замечен над Черным морем

Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии. После пролета через воздушное пространство Болгарии он направился с запада на восток над акваторией Черного моря. Беспилотник, находящийся под управлением ВВС Италии, работал на высоте более 16 километров.
«Над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии», — рассказал собеседник агентства.
Такие же аппараты летали над Черным морем 17 и 21 июля. Во время последней миссии у беспилотника произошел сбой радиосвязи. Он резко изменил маршрут, ушел в район Средиземного моря и некоторое время кружил по одной траектории, после чего вернулся на базу.
RQ-4D Phoenix предназначен для наблюдения за большими территориями. Полученные изображения и другие разведывательные данные он может передавать в режиме реального времени.
В конце апреля беспилотник этой модели подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем. RQ-4D Phoenix также вылетел с базы Сигонелла и находился под управлением ВВС Италии. У аппарата возникли проблемы с радиосвязью. Несмотря на неисправность, он смог вернуться на аэродром.