Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон-разведчик НАТО спустя неделю снова замечен над Черным морем

Northrop Grumman RQ-4D Phoenix кружит над нейтральными водами Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix спустя неделю снова заметили над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии. После пролета через воздушное пространство Болгарии он направился с запада на восток над акваторией Черного моря. Беспилотник, находящийся под управлением ВВС Италии, работал на высоте более 16 километров.

«Над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии», — рассказал собеседник агентства.

Такие же аппараты летали над Черным морем 17 и 21 июля. Во время последней миссии у беспилотника произошел сбой радиосвязи. Он резко изменил маршрут, ушел в район Средиземного моря и некоторое время кружил по одной траектории, после чего вернулся на базу.

RQ-4D Phoenix предназначен для наблюдения за большими территориями. Полученные изображения и другие разведывательные данные он может передавать в режиме реального времени.

В конце апреля беспилотник этой модели подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем. RQ-4D Phoenix также вылетел с базы Сигонелла и находился под управлением ВВС Италии. У аппарата возникли проблемы с радиосвязью. Несмотря на неисправность, он смог вернуться на аэродром.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше