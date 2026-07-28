Дрон-разведчик НАТО спустя неделю снова замечен над Черным морем

Такие же аппараты летали над Черным морем 17 и 21 июля. Во время последней миссии у беспилотника произошел сбой радиосвязи. Он резко изменил маршрут, ушел в район Средиземного моря и некоторое время кружил по одной траектории, после чего вернулся на базу.