Макгрегор после поражения предложил Холлоуэю провести третий бой в 2027 году

За выступление на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе Макгрегор мог получить не менее $15 млн. По оценке SalaryLeaks, общий гонорар бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях мог достичь $32 млн. Организация не раскрывала официальные данные о выплатах. На счету Макгрегора 22 победы и семь поражений, причём он уступил в четырёх из пяти последних поединков.